Milan, se arriva Rangnick è pronta la rivoluzione in tutti i reparti del club

Allenatore e manager. Come Alex Ferguson al Manchester United. Ralf Rangnick e il Milan darebbe il via a una vera e propria rivoluzione per il calcio italiano: Sky Sport 24 fa il punto sugli addii che ci sarebbero con l'arrivo del tedesco, da Stefano Pioli a Paolo Maldini. Anche Zlatan Ibrahimovic sarebbe destinato all'addio, per caratteristiche tecniche ed età.