Milan, se esce un difensore è già pronto Kjaer

Con Paletta in uscita e Gomez richiesto in Turchia, il Milan potrebbe attingere ancora nel mercato dei difensori. Secondo quanto riportato da Sky i rossoneri avrebbero già bloccato Simon Kjaer, vecchia conoscenza del calcio italiano per aver vestito con successo la maglia del Palermo e decisamente con meno fortuna quella della Roma. Classe 1989, il centrale nel frattempo si è rilanciato prima a Lille, poi la Fenerbahçe dove attualmente milita. Il suo arrivo è però legato prima alla cessione di almeno un centrale.