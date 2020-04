Milan, se l'Eintracht non riscatterà Andrè Silva, serviranno 25 milioni per Rebic

Il futuro di Ante Rebic al Milan è legato a quello di Andrè Silva, visto che l'estate scorsa i rossoneri si sono accordati con l'Eintracht Francoforte per uno scambio di prestiti biennale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, qualora i tedeschi decidessero di non riscattarlo il Milan dovrebbe spendere 25 milioni di euro per il cartellino del croato, una cifra da valutare sia da Gazidis che da chi sarà in panchina.