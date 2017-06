Milan, se Lotito s'impunta per Biglia ecco Krychowiak del PSG

© foto di Insidefoto/Image Sport

Non sembra essere uno scenario probabile, ma nel caso in cui il Milan non dovesse chiudere l’acquisto di Lucas Biglia dalla Lazio (ipotesi piuttosto inverosimile) avrebbe già pronta l’alternativa all’argentino: si tratta di Grzegorz Krychowiak, centrocampista polacco classe 1990 del PSG. A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.