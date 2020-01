© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riporta l'edizione di Repubblica in edicola questa mattina, se dovesse partire Ricardo Rodriguez, che è sempre in attesa che si sblocchi il suo trasferimento in Turchia al Fenerbahce, al Milan arriverebbe il giovane terzino sinistro del Wigan, Antonee Robinson, giocatore anche della nazionale statunitense classe 1997.