Milan, se parte Suso Mirabelli punta su Berardi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come si legge sulle pagine di Tuttosport il futuro di Domenico Berardi potrebbe essere lontano dal Sassuolo. Se il Milan dovesse perdere Suso in estate, Mirabelli, da sempre grande estimatore di Berardi, potrebbe puntare proprio sull'attaccante del Sasssuolo. Gattuso - si legge - potrebbe essere l'allenatore giusto per dargli fare il definitivo salto di qualità per quel che riguarda l'aspetto della personalità, visto che sul talento, nonostante un paio di stagioni non esaltanti, in molti sono ancora pronti a scommetterci.