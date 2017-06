Milan, se salta Biglia è sempre calda la pista Krychowiak

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky resta in piedi il piano B a centrocampo per il Milan nel caso non si riuscisse a trovare un accordo con la Lazio per il cartellino di Lucas Biglia, con i biancocelest che mantengono alte le loro richieste. Per questo quella di Gregorsz Krychowiak, mediano polacco che ha trovato pochissimo spazio la Paris Saint-Germain, sarebbe la pista più calda.