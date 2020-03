Milan, se saltano anche Maldini e Massara i traghettatori sarebbero Almstadt e Montada

Oltre Boban, anche Maldini e Massara potrebbero terminare in anticipo la propria esperienza al Milan con Gazidis che avrebbe già individuato in Henrik Almstadt e Geoffrey Moncada, i due traghettatori per la gestione sportiva del club fino all'arrivo, in estate, di Rangnick. Successivamente, i dirigenti che potrebbero arrivare adesso, andrebbero a completare la struttura che il tedesco vorrebbe attuare a Casa Milan. Massara pare essere l'unico con un po' di margine di permanenza almeno fino al termine della stagione, anche se convincerlo a restare senza Maldini-Boban, non sarà facile per l'ad milanista. A riportarlo è MilanNews.it.