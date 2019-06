Milan, sensazioni positive per il sì di Maldini. Giampaolo in pole

Come riportato da Sky Sport, sembrano esserci sensazioni positive circa la permanenza di Paolo Maldini al Milan nel nuovo ruolo di direttore tecnico. L’ex capitano rossonero sembra propenso ad accettare la proposta di Ivan Gazidis. I due hanno continuato a confrontarsi in questi giorni e Maldini ha dettato le proprie condizioni, anche a livello di collaboratori. Se Maldini dovesse accettare, Marco Giampaolo sarebbe in pole position per la panchina.