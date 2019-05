© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan ha messo le mani su Stefano Sensi. Il centrocampista del Sassuolo, classe 1995, sarà molto probabilmente uno dei primi rinforzi per la prossima stagione del club meneghino. L'operazione, secondo le informazioni riportate da Tuttosport, sarebbe già definita.

Bakayoko via - Sensi è valutato 25 milioni di euro, ma i rossoneri ne dovranno versare solo la metà nelle casse del club di Squinzi: gli emiliani, infatti, dovranno pagare in estate al Diavolo i 12 milioni di euro pattuiti per il riscatto obbligatorio di Manuel Locatelli. L'ex Cesena prenderà il posto in rosa di Tiemoué Bakayoko, che chiuderà quasi certamente la sua avventura in maglia rossonera domenica prossima. Il contratto è già pronto: 5 anni, con un ingaggio che sfiorerà i due milioni di euro.