Tuttosport oggi in edicola fa il punto sulla caccia al mediano in casa Milan. I nomi più caldi sono quelli di Stefano Sensi del Sassuolo e di Amadou Diawara del Napoli. Entrambe le ipotesi, però, sono in stallo: gli acquisti di Krzysztof Piatek dal Genoa, prossimo per essere chiuso, e di Lucas Paquetà dal Flamengo, rendono impossibile un altro acquisto ultra-milionario. 25 milioni per Sensi, 40 per Diawara, al momento, sono troppi per il club di Elliott.