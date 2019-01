Milan, Sensi e Duncan per il centrocampo del futuro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza il prossimo mercato estivo del Milan. Le mosse di gennaio - si legge - portano all’ingaggio di un attaccante esterno, ma è chiaro che il nuovo Milan avrà bisogno di puntelli anche per altri ruoli. Oltre a Sergej Milinkovic-Savic, non a caso si è parlato a lungo di due giovani promesse del Sassuolo. Stefano Sensi per il ruolo di regista e Alfred Duncan per rinforzare la pattuglia degli incursori: in attesa di capire se verrà riscattato Bakayoko dal Chelsea e (soprattutto) se verrà evitato il sacrificio di Frank Kessie.