© foto di Federico Gaetano

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ai microfoni di 'Sky' ha fatto il punto sul calciomercato del club neroverde. E ha chiuso alla possibilità che Stefano Sensi si trasferisca al Milan questa estate: "Non è tanto un discorso di Milan, Sensi ha ricevuto anche altre offerte e pure da club stranieri. Ma la volontà del Sassuolo è quella di non cedere i suoi giocatori migliori a gennaio, quelli ci permettono di portare avanti questo campionato. E' un po' la storia del Sassuolo, a gennaio non vendiamo nessuno. In difesa, se troviamo la soluzione giusta per soccombere a questa emergenza difensiva, si potrebbe fare qualcosa. Sappiamo di avere a disposizione una rosa giovane e competitiva che deve crescere: dobbiamo avere pazienza e fiducia. Peluso va via? Non credo, ma valuteremo anche in questi giorni. Anche Duncan resta".