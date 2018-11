Milan, Sensi obiettivo per il centrocampo: si punta al prestito con obbligo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Sensi obiettivo numero uno a centrocampo per il Milan nel mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il patron del Sassuolo, Giorgio Squinzi, non ha intenzione di vendere i suoi gioielli a gennaio ma i rossoneri sperano di strappare il giocatore in prestito con obbligo di riscatto fissato a giugno.