Milan, senti Andre Silva: "Qui mi trattano bene. Ci sono tante ragioni per restare all'Eintracht"

Attaccante in prestito dal Milan, ma ora non penso a giocare

(ANSA) - MILANO, 21 APR - André Silva giura fedeltà all'Eintracht Francoforte: "Qui mi trattano bene. Mi piacciono la città, i tifosi e la Bundesliga. Ci sono quindi molte ragioni che mi spingono a restare". L'attaccante, arrivato in Germania dal Milan con uno scambio di prestiti con Ante Rebic fino al 30 giugno 2021, spera di rimanere a lungo nella squadra tedesca ma, in un'intervista concessa alla Bild, "fatica a pensare" al futuro, scosso per il Coronavirus: "Ultimamente ero in ottima forma ma in un momento come questo, in cui tutti stiamo combattendo la pandemia, non riesco proprio a pensare al calcio. Tutto ciò che conta è la salute delle persone". La Bundesliga potrebbe tornare in campo il 9 maggio. (ANSA).