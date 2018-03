Milan, senti Bacca: "Voglio restare per molti anni al Villarreal"

Fonte: www.milannews.it

Intervistato da As Tv al termine del match amichevole tra Australia e Colombia, l'attaccante del Villarreal Carlos Bacca, in prestito al club spagnolo dal Milan, ha parlato così del proprio futuro e della propria volontà per le stagioni a venire: “Io via dal Villarreal? Ora sto pensando alla Nazionale, sono cose tirate fuori dalla stampa ed è tutto falso: la realtà è un’altra. Presto, grazie a Dio, si saprà tutto: sono tranquillo, contento e mi trovo bene al Villarreal, sicuramente voglio restare lì per molti anni”.