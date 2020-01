© foto di PhotoViews

Dani Olmo, obiettivo del Milan già per questo mese di gennaio, dopo non aver giocato oggi contro la Lokomotiva Zagabria, non prenderà parte neanche all'amichevole della Dinamo Zagabria che andrà in scena domani contro lo Slovacko per questioni legate al calciomercato. L'ha dichiarato quest'oggi l'allenatore del club croato Nenad Bjelica: "Olmo non giocherà domani. Sappiamo che si sta parlando di un suo trasferimento, anche se non sappiamo dove e quando se ne andrà. E' di buon umore, si allena davvero bene, ma in questa fase non vogliamo prenderci il rischio di farlo scendere in campo", le sue dichiarazioni riportate dal sito '24sata.hr'.