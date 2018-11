Milan, senti Fabregas: "Ho parlato con Sarri, voglio giocare di più"

© foto di Imago/Image Sport

Titolare nella vittoria del suo Chelsea contro il Paok in Europa League (4-0), Cesc Fabregas - accostato con insistenza nelle ultime settimane al mercato del Milan - parla nel post gara anche del suo futuro: "Sto bene a Stamford Bridge, ma è chiaro che ogni calciatore vorrebbe giocare di più. Il futuro? Non ho parlato con nessuno. È ovvio che se non avrò firmato il rinnovo, da gennaio posso accordarmi con chiunque e questo probabilmente attirerà tanti club. Resterò fino a fine stagione? Per adesso posso dire di sì. E' un ruolo È ovvio che se non avrò firmato il rinnovo, da gennaio posso accordarmi con chiunque e questo probabilmente attirerà tanti club. Resterò fino a fine stagione? Per adesso posso dire di sì. Il nuovo ruolo da regista? un ruolo nuovo e sto crescendo. Non ci gioco da quando avevo 10-12 anni, ai tempi della Cantera del Barcellona. Devo imparare cose nuove, ma penso che posso dare il mio contributo anche in altre posizioni. È una soluzione che potrà essere adottata nel caso in cui la situazione sarà ancora questa. Io e Sarri abbiamo avuto una conversazione su questo tema".