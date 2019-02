© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan è già un lontano ricordo per Gonzalo Higuain, che all'esordio da titolare in Premier League col Chelsea ha siglato subito una doppietta (nel 5-0 all'Huddersfield): "Sarri sa tirare fuori il meglio di me: sa già come trattarmi, anche e soprattutto dal punto di vista emotivo. Con lui nella stagione 2015/2016 al Napoli ho battuto ogni record di gol, quello che io e il mister abbiamo condiviso insieme è stato fantastico. Sono contento di essere tornato a lavorare con lui in un grande club, penso che questa squadra sia sulla strada giusta per raggiungere gli obiettivi prefissati in estate", le parole del Pipita riportate dal London Evening Standard.