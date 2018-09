Milan, senti l'ad del Villarreal: "Non avremmo voluto cedere Castillejo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fernando Roig Negueroles, ad del Villarreal, ha confermato ad AS che la cessione dell'esterno offensivo Samu Castillejo al Milan non era nei programmi iniziali della società: "Non pensavamo di lasciarlo partire - ha ammesso il dirigente del submarino amarillo - o meglio ciò non era nei nostri piani iniziali. Ma poi ci è arrivata una proposta interessante, che ci ha permesso di poter contare su Bacca. Castillejo però non lo volevamo far partire già in questa stagione".