Milan, senti Trevisani: "Manca la cattiveria del Gattuso calciatore"

18.19 - Pochi minuti prima di Balata, ha parlato a Rai Radio 1 Sport il prossimo presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli: "Chiedo a Balata che la Serie B si fermi. Mi preoccupa molto come spiegare ai bambini il motivo per il quale gli stadi ieri erano chiusi: molte persone sono...

Betis, il tecnico Setien: "Milan ottima squadra, per noi gara complicata"

E.League, Gruppo L: Sarri in solitaria. BATE o PAOK per l'altro posto

Juve, Agnelli: "Siamo andati in B, ma esponiamo cosa vogliamo"

Barranguet (AFP): "Lazio un cliché. Stasera 2-1 per l'OM"

Juventus, Agnelli sull'addio di Marotta: "Le date non le decido io"

Le ultime su OM-Lazio - Thauvin out, Inzaghi con Immobile e Caicedo

Non solo il Genoa su Benito: il punto sul terzino dello Young Boys

Lippi: "Mai come quest'anno la Juventus può vincere tutto"

Juventus, prelazione per il centravanti dell'Empoli La Gumina

Inter, chiesto Malcom al Barcellona ma i catalani non vorrebbero cederlo

Serie A, live dai campi: Napoli già in campo. Atalanta, Masiello a parte

Milan, Leonardo: "La stagione è appena iniziata, Gattuso non è in bilico"

Riccardo Trevisani, telecronista di Sky Sport , ha parlato così del momento del Milan: “E’ una squadra, da quando è arrivato Gattuso, sicuramente diversa dallo spirito del proprio allenatore: manca cattiveria e praticità. Quando era calciatore Ringhio non era bello da vedere, ma non sbagliava una partita. Oggi mi aspetto una reazione forte dopo il ko nel derby”.

