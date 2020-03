Milan, senza Boban e Maldini cosa farà Ibrahimovic?

vedi letture

Il grande ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic al Milan è stato merito di Zvonimir Boban e Paolo Maldini. I due dirigenti si sono impegnati a fondo per strappare il si dell’attaccante svedese, come raccontato dal croato alla Gazzetta: “L’ha chiamato prima Paolo e poi ho continuato io anche per il fatto della lingua e il carattere balcanico che abbiamo. È stato divertente quando mi ha chiamato verso le 10 di sera per la vigilia di Natale dicendo: "Boban, congratulazioni al Milan, avete preso Ibrahimovic. Buon Natale e a presto". Comunque, l’ok di Londra è arrivato quasi subito. Speriamo di poter andare avanti", ha raccontato Boban. Insomma si è insistito parecchio per averlo sei mesi al Milan, ma ora si parla anche del suo futuro e della possibilità di vederlo in città anche per la prossima annata. Secondo la dirigenza è già tempo di trattare con il suo agente Mino Raiola per programmare la prossima annata: “Tutti vedono l’impatto che Zlatan ha avuto. È un giocatore speciale e non credo ci siano dubbi che dovremmo affrontare già oggi un possibile rinnovo per la prossima stagione, al di là del risultato finale della squadra", ha spiegato Boban. La domanda però sorge spontanea. Se dovessero andare via sia Boban che Maldini come andrà a finire con Ibrahimovic? Lo svedese è stato convinto proprio dalle due bandiere rossonere, e ora che potrebbero andare via anche Zlatan potrebbe fare riflessioni diverse sul prosieguo della carriera. Tutto è in evoluzione e nei prossimi giorni potrebbero arrivare segnali importanti soprattutto sul fronte societario con la frattura interna che ora è uscita fuori pubblicamente.