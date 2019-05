© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Senza la qualificazione alla prossima Champions League, il Milan potrebbe essere costretto a privarsi dei due giovani su cui in realtà avrebbe intenzione di costruire il futuro dell'intera squadra insieme a Piatek. Stiamo parlando di Donnarumma e Romagnoli, unici due calciatori che per costi e rendimento, potrebbero garantire le eventuali plusvalenze per restare in linea con le richieste del fair play finanziario. Il portiere, da solo, vale più dei profitti di un anno di Champions. Il difensore, pur avendo il limite del 15% della possibile rivendita da versare nelle casse della Roma, ha qualità e caratteristiche appetibili a livello internazionale. E' ovvio che i rossoneri in queste ultime settimane punteranno forte all'Europa che conta anche per questo motivo, anche perché, di fatto, non c'è altra via per evitare cessioni così sanguinose. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.