Milan, senza Champions due o tre cessioni eccellenti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di ieri il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha ammesso che a inizio anno la qualificazione alla prossima Champions League non era nel budget rossonero ma il Corriere della Sera spiega che senza il quarto posto il Milan perderebbe 50 milioni di introiti e in quel caso sarebbero necessarie due o tre cessioni eccellenti, con il progetto di rinascita che rallenterebbe in maniere pesante.