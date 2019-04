© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo lo sfogo di sabato in conferenza stampa, in casa rossonera si è tornato a parlare del futuro di Rino Gattuso: secondo il Corriere della Sera, in caso di mancata Champions l’addio è praticamente una certezza, nonostante il contratto fino al 2021. Ma arrivare tra le prime quattro potrebbe comunque non bastare a Ringhio per essere confermato sulla panchina milanista.