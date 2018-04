Milan, senza Champions non parte solo Donnarumma: il City su Bonucci

Dopo il pareggio col Sassuolo la Champions resta un obiettivo complicato per il Milan. Ciò nonostante, necessario. Senza la pioggia dei milioni proveniente dall'UEFA, spiega Premium Sport, quella di Gianluigi Donnarumma non sarebbe l'unica posizione in bilico in casa rossonera. Se il portiere è richiesto da PSG e Manchester United, infatti, l'altro possibile partente sarebbe Leonardo Bonucci. Che piace, e non da ieri, a Pep Guardiola e al suo Manchester City. Che, senza Champions, potrebbe partire: per i milioni eventualmente in arrivo dai Citizens, ma anche per la possibile, comprensibile, voglia di tornare ad alti livelli anche in campo europeo.