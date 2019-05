Milan, senza Champions per la panchina spunta il nome di Galtier

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan sta pensando al futuro della panchina anche prendendo in considerazione la possibilità che la squadra rossonera non riesca a entrare in Champions League. In questo senso i dirigenti milanisti stanno valutando i profili di tecnici che sappiano lavorare con i giovani. Di ieri la notizia dell'interessamento per Van Bommel, ex centrocampista del Milan ora allenatore del PSV. Altro nome presente in lista è quello di Cristophe Galtier, tecnico del Lille, altro club in orbita Elliott. A riportarlo è La Repubblica.