Milan, senza Champions resta incerto il futuro di Donnarumma e Suso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Resta incerto il futuro di Gigio Donnarumma e di Jesus Suso in casa Milan. Senza la Champions League, i rossoneri potrebbero cercare di cedere uno dei migliori giocatori in rosa per ottenere un cospicuo rendimento economico, utile per tamponare le falle presenti in altri settori del campo. Il portiere e l'attaccante sono i due giocatori che potrebbero garantire maggiori introiti e, anche se i rossoneri ufficialmente non li metteranno sul mercato, nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta importante non si strapperebbero i capelli per mantenerli in rosa, considerando che tra l'altro lo spagnolo ha una clausola rescissoria che potrebbe liberarlo anche contro la volontà rossonera. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.