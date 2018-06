Milan, senza Europa anche Bonucci diventa cedibile

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport di questa mattina riporta come il Milan stia pensando alla possibile cessione di Leonardo Bonucci in caso di esclusione dall'Europa a causa delle sanzioni UEFA. Il giocatore, simbolo del mercato estivo rossonero nella passata stagione, non si opporrebbe all'addio, anche se la stessa società milanista sa bene che la vera plusvalenza potrebbe arrivare solo con la cessione di uno come Romagnoli, che però viene considerato incedibile per motivi tecnici.