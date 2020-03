Milan, senza Ibrahimovic e Donnarumma il nuovo leader sarà Theo Hernandez

Ibrahimovic e Donnarumma con ogni probabilità lasceranno il Milan nel corso della prossima sessione di mercato ed è per questo, complice anche i dubbi su Romagnoli che dovrà quanto meno rivedere il proprio contratto, che i rossoneri sono pronti a dare il ruolo di leader in mano a Theo Hernandez, ormai da tempo al centro del progetto milanista. L'esterno acquistato dal Real Madrid ha conquistato tutti per le sue qualità fisiche e di professionista, ma anche per la sua personalità, decisamente spiccata per un ragazzo di soli 22 anni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.