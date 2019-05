Milan, senza Leonardo stop a tre trattative già impostate

© foto di Federico Gaetano

Clima di grande caos in casa Milan. Il club rossonero in questo momento ha congelato tutte le trattative, anche perché Leonardo dopo l'ultima giornata di campionato potrebbe salutare: l'ad Gazidis non è soddisfatto del suo operato e sta valutando concretamente la possibilità di affidare il mercato rossonero a Luis Campos.

Stop alle trattative già impostate - Dovesse il Milan andare avanti senza Leonardo, a quel punto le trattative già impostante dal dirigente brasiliano finirebbero in stand-by: il riferimento è a Saint-Maximin del Nizza, Everton del Gremio e Sensi del Sassuolo.