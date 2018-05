Milan: senza Suso si scalda Cutrone da esterno, ma ci sono altre soluzioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non è un finale di stagione fortunato per Gennaro Gattuso e il Milan, arrivato con il fiato corto e con qualche acciacco di troppo. L’ultimo a fermarsi è l’esterno spagnolo Suso a causa di una piccola lesione alla coscia sinistra che lo terrà fuori per una quindicina di giorni, l’ex Liverpool dunque non potrà disputare il match contro la Fiorentina, l’ultimo stagionale che stabilirà il piazzamento definitivo dei rossoneri in classifica. Il Milan con una vittoria terrebbe al sicuro il sesto posto, prezioso per evitare i preliminari di Europa League. Con la certezza del forfait di Suso, il tecnico calabrese sta già studiando le alternative perché non potrà contare sul naturale sostituto dello spagnolo in quanto Fabio Borini con il cartellino giallo rimediato a Bergamo salterà il match di domani sera per squalifica. Una delle ipotesi al vaglio di Gattuso è mantenere il modulo base e schierare Patrick Cutrone esterno al posto di Suso, con Kalinic al centro e Calhanoglu a sinistra. La soluzione Cutrone esterno è stata già utilizzata durante la stagione, questa scelta confermerebbe che Gattuso non ha intenzione di modificare l’assetto utilizzato più volte nella sua gestione (il 433) e affidarsi agli schemi collaudati in questi mesi. L’alternativa sarebbe quella di inserire dal primo minuto le due punte, con Cutrone e Kalinic in campo contemporaneamente, e alle loro spalle il numero dieci Calhanoglu, con il solito centrocampo Kessie, Biglia e Bonaventura. Gattuso le sta studiando tutte, anche un ipotetico 442 più equilibrato, ma l’idea che potrebbe spuntarla sarebbe quella del 433 con Cutrone largo a destra.