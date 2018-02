Milan, senza una reazione André Silva può partire in estate

Fonte: milannews.it

Dentro un Milan che funziona, c’è un ingranaggio che fatica a girare come gli altri. Il quotidiano Tuttosport in edicola stamane dedica ampio spazio ad André Silva, ad oggi la delusione più grande dell’ultima campagna acquisti rossonera. Il centravanti portoghese ha steccato anche contro il Ludogorets, giocando un match anonimo. Ad assistere alla partita c’era anche il suo agente, Jorge Mendes, che di certo avrà approfondito la questione con Fassone e Mirabelli. André Silva è un giocatore da recuperare, anche per l’investimento fatto in estate (38 milioni di euro). Rino Gattuso ha un’altra scommessa da vincere, ma se il giocatore non dovesse reagire come si aspetta il suo allenatore, in estate potrebbe anche finire sul mercato.