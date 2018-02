Milan, senza voto: zero alla casella acquisti, dopo il clamore estivo

Poteva essere una sessione piatta, ma nessuno avrebbe pensato fosse davvero piattissima. Il Milan non acquista nessuno, non muovendo le proprie pedine, probabilmente in attesa del Settlement Agreement della UEFA in programma per la prossima Primavera. Dopo i 230 milioni spesi in poco più di due mesi, i rossoneri scelgono per il profilo bassissimo, con l'intenzione solo di sfoltire. Così dice addio Gabriel, all'Empoli, così come Gabriel Paletta che decide di rescindere e - forse - volare in Turchia. Fuori Zanellato e Modic, l'ultimo colpo in uscita potrebbe anche arrivare anche dopo la sirena, con Gustavo Gomez che continua a chiedere di essere ceduto al Boca Juniors. Il Milan non vuole fare una minusvalenza, il mercato è aperto fino al 7 di febbraio.

