Milan, serie positiva da non interrompere sul mercato

In attesa del primo esame stagionale contro lo Shamrock Rovers, il Milan prosegue le trattative di mercato in una fase particolarmente fruttuosa per i rossoneri. L’affare Tonali ha instradato un fluido positivo che in casa Milan nessuno vuole interrompere. Ed allora proseguono i contatti con il Lione per Paqueta, in attesa che si possano concretizzare con una proposta ufficiale, e si continuano a seguire i profili di Bakayoko, Soumare e Florentino per la linea mediana. Il riscatto di Rebic per l’attacco non sarà dunque l’ultima operazione in entrata per i rossoneri, visto che è prioritaria anche la ricerca di un centrale difensivo che possa prendere il posto del partente Musacchio. Pezzella e Milenkovic sono due obiettivi dichiarati ma complicati da raggiungere, mentre cambiando reparto entrambe le parti in causa hanno smentito la trattativa per Federico Chiesa. Per il viola, dunque, si profila una permanenza in maglia gigliata ancora per la prossima stagione. A meno di colpi di scena...