© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In attesa della sentenza UEFA, il Milan inizia a pensare alle mosse di mercato in vista dell'estate. E i primi movimenti, scrive Tuttosport, dovranno essere forzatamente in uscita: per il quotidiano, nell'ottica dei tagli per limitare le spese, non è assolutamente da escludere una partenza di Gianluigi Donnarumma, il cui stipendio ammonta a 6 milioni annui e la cui valutazione sfiora i 60 milioni. Oltre a lui partirà anche il fratello Antonio, mentre non saranno rinnovati i contratti di Montolivo, Abate, Zapata, Bertolacci e José Mauri per un risparmio di circa 20 milioni sugli stipendi. A questi si sommerà il risparmio dall'ingaggio di Tiemoue Bakayoko che tornerà al Chelsea e quello del partente Leonardo.