Milan, serve un bomber: dialogo aperto con Ibra. La clausola blocca Pato

© foto di imago sportfotodienst

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, al Milan serve un bomber in vista del mercato di gennaio, anche se prima di ogni accelerata, Gazidis e Scaroni attenderanno i verdetti della UEFA. Ibrahimovic resta una strada percorribile, con Leonardo che ha mantenuto i contatti con l'entourage dello svedese e con lo stesso attaccante che sente la nostalgia legata ai campionati europei e al calcio che conta. Ibra si accontenterebbe dei 4 milioni (compresi gli sponsor) che guadagna attualmente a Los Angeles e anche questo potrebbe aprirgli le porte al ritorno in rossonero. In alternativa c'è Alexandre Pato, che è in ottimi rapporti con lo stesso Leonardo e che è disposto a tagliarsi lo stipendio di 9 milioni di euro che percepisce al Tianjin. Il problema più grande relativo a Pato è la clausola rescissoria presente nel contratto con i cinesi. 25 milioni di euro che il Milan non vuole ovviamente investire per il suo eventuale ritorno.