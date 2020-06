Milan, sessione pomeridiana. Entro mercoledì lo sbarco di Ibra

Comincia un’altra settimana di lavoro a Milanello per i rossoneri di Stefano Pioli. Oggi allenamento pomeridiano mentre il resto della settimana, fino a sabato, ci saranno sessioni mattutine e non sono previsti doppi allenamenti. Il Milan prova ad intensificare atleticamente in attesa di avere risposte positive da Zlatan Ibrahimovic che entro mercoledì dovrà tornare in Italia e sottoporsi giovedì o venerdì al controllo medico al polpaccio. L’attaccante rossonero è tornato a Stoccolma dalla famiglia ma presto avrà un quadro clinico più preciso sulla lesione al muscolo soleo del polpaccio destro subita una settimana fa in allenamento. Ibra ha intenzione di chiudere in campo la stagione, e partecipare alle ultime partite di serie A con i rossoneri prima di decidere sul futuro. La speranza del Milan è di riaverlo a inizio luglio.

La novità dello scorso fine settimana riguarda il ritorno a Milanello di Franck Kessie. L’ivoriano dopo essere risultato negativo al secondo tampone ha svolto esercizi individuali, basati sulla corsa, mentre il resto del gruppo si allenava, e per lui si tratta del primo allenamento vero e proprio dopo il rientro dalla Costa d’Avorio. Venerdì il Milan si è sottoposto al quarto giro di tamponi, previsti a distanza di quattro giorni per tutta la squadra. Nella tarda mattinata di venerdì due ispettori della procura federale hanno fatto tappa a Milanello per verificare il rispetto delle norme stabilite dal protocollo per la ripresa degli allenamenti. La procura federale ha giudicato positivamente l'organizzazione e le misure preventive all'interno del centro sportivo rossonero e non è emersa alcuna criticità.