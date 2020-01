Milan, settimana decisiva per Suso e Piatek

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Trattativa aperta con il Siviglia per la cessione di Suso. Il Milan in questi giorni finali di mercato sta cercando l’intesa con gli spagnoli il passaggio di Suso in Liga dopo cinque anni in rossonero. L’esterno ha capito che il suo tempo a Milano è finito, soprattutto dopo aver rotto il rapporto con i tifosi, in seguito a una stagione davvero difficile in cui è riuscito a segnare solamente una rete. Nelle ultime partite non ha giocato nemmeno titolare e quindi sta spingendo in prima persona per andare via dal Milan. I contatti con il ds Monchi sono frequenti, ma solo negli ultimi due giorni si stanno intensificando per provare a trovare l’intesa tra club. Il Milan vorrebbe il prestito con obbligo di riscatto, mentre il Siviglia chiede il prestito con diritto e si sta lavorando su quest’aspetto. L’idea è arrivare a una via di mezzo, ovvero prestito con diritto che si trasforma in obbligo a determinate presenze e gol. Quindi molto dipenderà da come Suso si giocherà le carte in Spagna. La trattativa continua e potrebbe trovare una soluzione in questi primi giorni della settimana.

Insieme a Suso anche Piatek potrebbe fare le valigie. Il polacco ha mercato in Premier League e recentemente i suoi agenti sono stati a Milano per parlare con la dirigenza e fare il punto della situazione. La società milanista vuole 30 milioni di euro per non registrare una minusvalenza e soprattutto per utilizzare parte del ricavato su un’altra punta. Per ora il Tottenham e il Chelsea sembrano essere le società più accreditate per la punta polacca, ma il Milan aspetta l’offerta ufficiale per cominciare una vera e propria trattativa. Ore calde per Suso e Piatek, con il Milan che poi proverà a sostituirli.