Milan, sfida al preferito di Leonardo: Simone Inzaghi in cima ai desideri

Le voci sul futuro della panchina del Milan non si attenuano dopo l'intervento di Paolo Maldini, che ieri ha ribadito di non considerare in discussione Gennaro Gattuso. Il prossimo confronto di campionato, tra i rossoneri e la Lazio, potrebbe avere dei risvolti interessanti in questo senso: secondo Il Messaggero, infatti, in cima alla lista dei desideri di Leonardo vi sarebbe Simone Inzaghi, tecnico dei biancocelesti. Che si giocheranno la Champions proprio contro il Milan.