© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente Milan per Leonardo Jardim: il vicepresidente del Monaco, Oleg Petrov, secondo quanto riferito dai media francesi, ha infatti annunciato agli abbonati del club monegasco che l'allenatore portoghese rimarrà nel Principato anche nella prossima stagione. Sfuma così, dopo l'ipotesi Campos per la dirigenza, anche la suggestione straniera per la panchina rossonera.