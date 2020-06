Milan, sfuma Mitchell come possibile nuovo ds: è vicino alla firma con il Monaco

Accostato al Milan come possibile membro dello staff di Ralf Rangnick, Paul Mitchell sembra destinato a prendere la strada della Ligue 1. Come riportato da L’Equipe, l’attuale capo scout del Lipsia è infatti diretto al Monaco. Rangnick avrebbe voluto l’inglese classe 1981 come direttore sportivo, ma come riportato dalla testata francese nelle prossime ore il club monegasco finalizzerà a giorni l’ingaggio.

