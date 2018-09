© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Shopping in Brasile per il Milan. Non solo Lucas Paquetà del Flamengo, crack seguito da mezza Europa: secondo quanto riporta Tuttosport nel listone degli acquisti ci sarebbe anche Lincoln, attaccante esterno anche lui di proprietà del club rubionegro. Leonardo e Ricardo Kakà, peraltro, monitorano con attenzione anche Iago Maidana e Rodrigo Caio: il primo è un difensore dell'Atletico Mineiro, classe '96, in prestito dal San Paolo. Caio, venticinquenne, è il centrale difensivo della società paulista.