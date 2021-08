Milan, si allontana James Rodriguez: non convince per costi, ruolo e tenuta fisica

Sta lentamente sfumando il nome di James Rodriguez per il Milan nonostante Mendes stia cercando da giorni di trovare l'equilibrio giusto tra costi e necessità del club rossonero. Maldini e Massara non ritengono un profilo coerente con le ricerche nel ruolo e in più ci sarebbero anche diversi dubbi a proposito della sua tenuta fisica nel medio lungo periodo. A riportarlo è Tuttosport.