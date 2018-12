© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, potrebbe non essere di nuovo in Italia il futuro di Alexandre Pato. La punta vorrebbe sì lasciare la Cina ma per tornare a casa, nel suo Brasile. Una Cina dove, peraltro, sta per volare Fabio Borini, a patto che lo Shenzhen offra 10 milioni ai rossoneri.