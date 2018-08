Milan, si allungano i tempi di Gazidis. E Kakà arriva oggi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stando a quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Ivan Gazidis sembra orientato a dire di sì ad Elliott per il ruolo di a.d. del Milan, ma resta parecchia incertezza a riguardo delle tempistiche. Umberto Gandini, di par suo, potrebbe iniziare a lavorare anche prima dell'arrivo dell'attuale dirigente dell'Arsenal. Sul fronte Uefa, invece, nulla si muoverà finché Nyon non riceverà dal Tas le motivazioni della sentenza. E' però chiaro che il Milan voglia battere la strada del Voluntary, sebbene arriverà una pesante sanzione economica che il club si aspetterebbe nell'ordine di circa 20 milioni. Nel frattempo oggi arriverà Kakà, il quale inizierà un percorso di studio fra Casa Milan e Milanello, fra le opzioni (considerando che il brasiliano vuole poter lavorare in Patria per motivi familiari) c'è quella dello scouting.