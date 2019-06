© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il comunicato del TAS, atteso tra ieri pomeriggio e la giornata odierna, non è arrivato. Secondo quanto riferisce Repubblica.it, l'aria attorno alla questione del possibile accordo tra Milan e UEFA - da ratificare poi davanti al tribunale di Losanna - sta cambiando con il passare delle ore. Sembra, infatti, che stiano diventando sempre più preponderanti i paletti del massimo organo calcistico europeo rispetto all'ottimismo trapelato da parte del club rossonero. I tempi tecnici per giungere all'accordo Milan-UEFA e alla successiva pubblicazione del 'consent award' da parte del TAS ci sono tutti, ma potrebbero essere necessari 15 giorni per completare l'intero iter. Lo riporta Milannews.it.