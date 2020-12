Milan, si cerca un vice Ibra: piace Scamacca ma non è facile. Tante le alternative al vaglio

E' iniziata la ricerca di un vice-Ibra per il Milan. La formazione rossonera, che oggi non avrà a disposizione nemmeno Ante Rebic, dovrebbe ritornare sul mercato a gennaio per cercare un attaccante da affidare a Stefano Pioli e che possa rappresentare una valida alternativa allo svedese. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, in cima alla lista ci sarebbe Gianluca Scamacca del Sassuolo in prestito al Genoa. Il fatto che il giocatore sia comunque in una squadra dove sta trovando continuità complica e non poco i piani ma oggi, in vista della sfida con i neroverdi, potrebbero esserci anche una chiacchierata. Le alternative in Italia si chiamano Milink e Nzola mentre all’estero continuano ad esserci sul taccuino i nomi di Jovic, Edouard e Boadu.