© foto di Federico Gaetano

"Milan, adesso altri Paquetà": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che il giocatore brasiliano più interessante in questo momento sul taccuino di Leonardo è Everton del Gremio. Si tratta di un attaccante esterno che può giocare sia a destra che a sinistra e che può fare anche la seconda punta. Ha una clausola rescissoria di 80 milioni di euro, ma, come testimonia l'affare Paquetà, con i club verdeoro si può trattare al ribasso: in Brasile si parla di una valutazione intorno ai 40 milioni.