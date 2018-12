Milan, si complica il rinnovo di Bellanova

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Diventa sempre più complicato il rinnovo di Raoul Bellanova, talentuoso laterale classe 2000 di proprietà del Milan ed in scadenza di contratto a giugno del 2019. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, negli incontri avvenuti con la società rossonera (l'ultimo dei quali andato in scena venerdì scorso a Casa Milan) le parti hanno confermato di essere molto distanti. Sul nativo di Rho c'è un forte interessamento da parte di società italiane come Torino, Atalanta e Sampdoria, ma anche di due top club della Premier League come Manchester City e Tottenham, che hanno mostrato gradimento per il giocatore e potrebbero approfondire il discorso nel corso delle prossime settimane. Sondaggi anche da parte di Bologna, Sassuolo e Juventus. Il giocatore, però, potrebbe avere una preferenza per il club blucerchiato, che, con le possibili partenze dei terzini destri Sala e Bereszynski, gli garantirebbe un posto in prima squadra. Sono settimane calde, il futuro di Bellanova si deciderà nel breve periodo.